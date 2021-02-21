YONEX◾︎カーボネックス◾︎UL0

ご覧いただきありがとうございます。◾︎YONEX◾︎カーボネックス◾︎グリップサイズ···UL0ガットは張り替え時期すぎておりますので交換してお使いください。エッジガードをして使用しておりましたが剥がした際に2箇所禿げてしまいました。他１箇所禿げがございます。目立たないように修正してあります。画像でご確認ください。他は比較的綺麗で、まだまだお使い頂けると思いますが中古のため少しでも気になる方はご遠慮ください、元グリップの状態です。



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