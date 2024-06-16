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商品詳細
ボルトレイジ 8vとなります。使用回数は4回ほどです。スペアラケットとして購入しましたが、ほぼ使用してないため出品いたします。（袋はございません） エッジガードを貼っており、キズ等はぼぼごさいません。
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