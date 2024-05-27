バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました



バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました バッグ



ロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました

2023年7月21日に、ロサンゼルスエンジェルス来場者限定記念品として、先着配布された斜め掛けBAGです。明るい赤の色合いで、容量も充分です。野球応援や普段のお洒落にぜひご活用ください!●サイズ(バッグ部分)：幅35cm×高さ15cm×奥行11cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：(ベルト部分)光沢のあるナイロン素材(バッグ部分)リュックサックのような素材●状態：新品未使用(写真撮影のために１度だけ袋から取り出しました)●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。日本に一時帰国中のため、10日後アメリカに帰国します。ご希望の方は、早めのご連絡をお待ちしております☆(値下げ応相談)