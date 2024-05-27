ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2023年7月21日に、ロサンゼルスエンジェルス来場者限定記念品として、先着配布された斜め掛けBAGです。明るい赤の色合いで、容量も充分です。野球応援や普段のお洒落にぜひご活用ください!●サイズ(バッグ部分)：幅35cm×高さ15cm×奥行11cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：(ベルト部分)光沢のあるナイロン素材(バッグ部分)リュックサックのような素材●状態：新品未使用(写真撮影のために１度だけ袋から取り出しました)●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。日本に一時帰国中のため、10日後アメリカに帰国します。ご希望の方は、早めのご連絡をお待ちしております☆(値下げ応相談)
http://narcologia.ru/goods/shuttle592625.html
http://narcologia.ru/goods/stair356800.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation50424.html
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
http://narcologia.ru/goods/shuttle592625.html
http://narcologia.ru/goods/stair356800.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation50424.html
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました