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バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
商品番号 D72923698516
商品名

バッグ\n\nロサンゼルスエンジェルス来場者限定品のため、行列に並んでゲットしました
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年7月21日に、ロサンゼルスエンジェルス来場者限定記念品として、先着配布された斜め掛けBAGです。明るい赤の色合いで、容量も充分です。野球応援や普段のお洒落にぜひご活用ください!●サイズ(バッグ部分)：幅35cm×高さ15cm×奥行11cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：(ベルト部分)光沢のあるナイロン素材(バッグ部分)リュックサックのような素材●状態：新品未使用(写真撮影のために１度だけ袋から取り出しました)●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。日本に一時帰国中のため、10日後アメリカに帰国します。ご希望の方は、早めのご連絡をお待ちしております☆(値下げ応相談)
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