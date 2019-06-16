【激レア】ASローマ バティストゥータ カッパ 00/01 ユニフォーム M

サッカーアルゼンチン代表の エースストライカーとして活躍したガブリエル・バティストゥータ選手のイタリアセリエAASローマのカッパ製ユニフォーム背番号182000-2001シーズンモデルイタリア製サイズ表記M着丈70センチ、身幅47センチ伸縮性のある生地です。ご覧頂きありがとうございます。他にもアディダス、ナイキ、アスレタ、アンダーアーマー、ルースイソンブラ、マジェスティックなどスポーツブランドを中心にサッカーや野球、NBA、NFLのユニフォームやジャージ、Tシャツ、アヴィレックス、アルファ、アバクロ、コロンビア、ノースフェイスなどのアウトドアブランド、バンドTシャツ など古着を中心に色々出品していますので、そちらもよろしければご覧ください。こちらの商品は目立った汚れ等はありませんが、古着・中古品ということをご理解の上ご購入下さいますようお願い致します。種類···レプリカユニフォームリーグ···セリエA



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