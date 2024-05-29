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YONEX　VOLT RAGE 7S　LEATHER　RASH 7S　2本セット
商品番号 K96724206124
商品名

YONEX　VOLT RAGE 7S　LEATHER　RASH 7S　2本セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 7,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1枚目画像左YONEX　VOLTRAGE7SSL　グリップ15回程使用してます。薄い傷有り。画像を参照してください。画像右LEATHER　RASH7SSLグリップ1元グリップの状態ですのでグリップを巻いて使用してください。1年程使用しました。傷はやや多めにありますのでこちらも画像を参照してください。ガットは張り替える事をオススメします。2本セットでの販売となりますが、バラ売りも応相談です。2本共にカバーケース無しです。
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