YONEX　VOLT RAGE 7S　LEATHER　RASH 7S　2本セット

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商品詳細
1枚目画像左YONEX VOLTRAGE7SSL グリップ15回程使用してます。薄い傷有り。画像を参照してください。画像右LEATHER RASH7SSLグリップ1元グリップの状態ですのでグリップを巻いて使用してください。1年程使用しました。傷はやや多めにありますのでこちらも画像を参照してください。ガットは張り替える事をオススメします。2本セットでの販売となりますが、バラ売りも応相談です。2本共にカバーケース無しです。
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