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ステルス2フェアウェイウッド3ｗ　ベンタスブラック5S
商品番号 T66513333109
商品名

ステルス2フェアウェイウッド3ｗ　ベンタスブラック5S
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 21,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特注カスタムクラブテーラーメイドSTEALTH2フェアウェイウッドフジクラVentusTRBLACKシャフト多彩な飛びと信頼性。『3Dカーボンクラウン』を採用し、クラウンの軽量化によってさらなる低・深重心化を図り、寛容性の高い「ステルス２フェアウェイウッド」がうまれた。狙うべきパー5、タイトなパー4、距離の長いパー3、プレーヤーの行く手を阻むコース攻略に貢献する。TaylorMadeSTEALTH2ステルス2フェアウェイウッドFairWaywoodスプーンクリークバフィー。フジクラFUJIKURAVENTUSBLACKベンタスブラックTRティーアールVentus5右用カスタムクラブテーラーメイドSTEALTH2フェアウェイウッドフジクラVentusTRBLACKシャフト番手:FW＃3HL[右用]シャフト-フレックス:TR-BLACK5-S種類...フェアウェイウッドテーラーメイド人気モデル...ステルス利き手...右対象...メンズ画像・質問につ判断ください。グリップ交換してます。ヘッドカバー未使用です。
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