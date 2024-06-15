広島東洋カープ　一岡竜司30番　球団公式直筆サインボール

購入希望により500円の値下げをしました。広島東洋カープ 一岡竜司30番の球団公式直筆サインボールです。自宅鑑賞用でした。袋から出しておらず、新品未開封です。値段交渉は購入の意思がある方のみコメント欄で受け付けます。よろしくお願いします。#広島東洋カープ #カープ#一岡竜司



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