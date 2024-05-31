[極美品］レディースゴルフクラブ セット　ルーズベルトテディベア　確認用あり

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クラブの画像は出品一覧で確認してください。オプションにゴルフシューズとUT5ボールをセットにしました。是非ご一緒していかがですか？使用1時間程度未使用クラブあり！練習場で30球くらい試し打ちしただけです。未使用クラブもあります。レディースゴルフクラブセットルーズベルトテディベアフレックスL初心者にはとても良いセットです。SP6、7、8、9ユーティリティ5w7wドライバーパターおまけのボール付(中古)キャディーバック7Wは別途購入しました。未使用7Wはウッドが苦手でもUTの感覚で打てるので2打目に重宝します。極多少の傷などは有りますがとても良品です。グリップ交換はしなくても直ぐに使えます。キャディーバックは持ち手のショルダー部分にスレがあります。大人気完売モデルになるのでお探しの方は是非優しい設計になり飛距離性能も素晴らしく初心者の方でも安心してお使いして頂けます。あくまで中古品になるのでくれぐれも神経質な方はお控え下さい。宜しくお願い致します。大変お得なオプションもご用意致しましたので是非ご検討ください。(別画像確認用あり)利き手···右