メンズゴルフフルセット☆Callaway

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ご覧頂きましてありがとうございます。初級者~中級者向けCallawayのメンズゴルフフルセットです！アイアンはやさしく打てると評判の「BigBertha」!!初級者に嬉しい低重心タイプ!!フェースが厚く大きいので扱いやすく出来てます!!SWはMizuno!!バンスが極太のバンカー1発出しのレスキュータイプ!!ドライバーは名器「EPIC」!!大型ヘッドで当てやすくよく飛びます!!私はこのセットで100切りを何回かしました。上級者用に買い替えの為、出品させて頂きます。このセットでお手軽にゴルフを始めてみませんか?!セット内容アイアン 5~9番.PWCallaway カーボンシャフトフレックス RSWMizuno スチールシャフトドライバー 9°Callaway カーボンシャフトフレックス S （レンチ付き）フェアウェイウッド 9番23°Callaway スチールシャフトパター ODYSSEYキャディーバッグ Callawayこれからゴルフを始める方に最適なセットです!簡易包装にて発送致します。激安出品の為、お値下げはご勘弁ください!!※他のアプリでも出品してますので早いもの勝ちとなります。利き手...右対象...メンズクラブ本数...10本（キャディバック付）