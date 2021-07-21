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ジオブレイク70S
商品番号 H10535992468
商品名

ジオブレイク70S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わないので出品します。ジオブレイク70SUL0元グリありラケットは一年程使用しました。ヒビ、割れはありません。多少の傷はありますので、写真でご確認下さい。中古品にご理解の程よろしくお願いします。ガット　ガムゾーン30ポンド神経質な方はご遠慮下さい
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