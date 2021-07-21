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商品詳細
使わないので出品します。ジオブレイク70SUL0元グリありラケットは一年程使用しました。ヒビ、割れはありません。多少の傷はありますので、写真でご確認下さい。中古品にご理解の程よろしくお願いします。ガット ガムゾーン30ポンド神経質な方はご遠慮下さい
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