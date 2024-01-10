【10/24-1】リバティ　ヌビ　バッグ　アーカイブギンガム　インディゴブルー

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✴︎20:00〜5分間、フォロワー様優先の販売になります✴︎ショルダーなしのお値段になっておりますご希望の方はコメントをお願いします✩✴︎フリル裏地はコベントガーデンです※簡易包装※詳しくはプロフィールをご覧ください。※ハンドメイドの為、商品状態を「未使用」にしています。━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━沢山の作品の中から、お目に留めていただきましてありがとうございます(*´`*)*+.♡リバティ生地を使用しましたヌビバッグですヌビキルトを使ったミニバッグです表には贅沢にプリプリしたフリルを付いている上に、ポケットもお付けして、使い勝手も良く、可愛さもあり上品な感じに仕上げております♡内生地の上部にもリバティをたっぷり使って、ポケットも付いております◡̈♥︎Dカンも付いておりますので、ショルダーバッグとしても使えます\\(◦´-`◦)/♡長財布、ペットボトル、エコバッグと楽に入るサイズにしております♪自分のご褒美に如何でしょうか♪━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━●ヌビトート横:約28cm縦:約18cmマチ:約8cm持ち手の長さ:約27cm━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━〜ご注意点〜※ハンドメイドの為、完璧をお求めの方はご遠慮ください※お洗濯の際は手洗いをおすすめいたします