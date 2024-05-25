リバティプリント　アーカイブギンガム　がま口　セミオーダー受付ページ

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ご覧いただきありがとうございます。リバティプリント アーカイブギンガム×アレクサンドラを使用した18cmがま口ハンドバッグのオーダー受付いたします。・フォロワー様限定・ゆっくりペースでの作成にご理解いただける方(間に普通出品が入ることもあります)・オーダー後キャンセルされない方・作成後、48時間以内に決済可能な方・全て送料込価格こちらは別布マチつきなので収納力◎タイプです！スマホ、折り財布が入るくらいのサイズ感になります。ちょっとしたお出かけにご利用いただけます^^今回は生地裁断済のため残り4名様です！アーカイブギンガムから1色、アレクサンドラから1色ご選択下さい。〈アーカイブギンガム〉・マルチ(A)→2名・ピンク(B)→受付終了・グレージュ(C)→2名・オレンジ(D)→1名〈アレクサンドラ〉・各色1名様①エメラルド②ピンクスピネル→受付終了③アメジスト④アクアマリン⑤アゲートグリーン⑥トパーズピンク→受付終了でのご用意です。❇︎サイズ高さ 約12cm(ひねり部分除く)横幅 約20cm(最長部分)マチ 約6cm❇︎口金ハマラボ 特注 うさ玉大小❇︎基本料金6,500円 手持ちチェーン、送料込❇︎オプション・メタルリボンチャーム→+300円・フリル→+500円(例)写真1枚目のものは基本料金6,500円+フリル500円+レース300円=7,300円で作成可能です♪❇︎配送マチがあるのでゆうパケットプラスでの配送です。そのため料金も高くなります。(他商品との同梱時は送料再計算、その分お値引きします。)#marisola_handmade#marisola_がま口［検索用 がま口小物入れ化粧ポーチサブポーチリバティLIBERTYアーカイブギンガムアレクサンドラSANDOmymama]