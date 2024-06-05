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商品詳細
母の手刺繍。木製丸円。\"雪景色と赤い服の少女\"まるい額縁には手彫りウロコ模様が刻まれ重厚感があります。ガラスの小窓からみえる雪景色のようで雰囲気よく合ってます。わかりづらいですが白の雪肌、空に雲など総刺繍されています。木々の葉っぱがこまかく、バリオンロ-ズ•ステッチなど凝った技法でかわいいです。1つを手元に残して出品します。気に入って飾ってくださる方に。額装直径20cmx厚み2cm、額縁木製、ガラス、1975's~種類···刺繍・ステッチ
http://narcologia.ru/goods/sucrose829340.html
http://narcologia.ru/goods/browse332991.html
http://narcologia.ru/goods/waveform713917.html
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手刺繍 フランス 戸塚刺繍 丸縁 木製額装 NEW 8313円 ...
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