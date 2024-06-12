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Casiotone LK526 デジタルキーボード
商品番号 Q85862689733
商品名

Casiotone LK526 デジタルキーボード
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 11,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CasiotoneLK526デジタルキーボードCASIOCasiotone光ナビゲーションキーボードLK-526種類···キーボード・シンセサイザー39,680円でココチモで購入しました。キーボードに内蔵されている曲数は250曲。動作確認の為に、一度通電した程度です。専用の箱はないので、別途梱包して送ります。付属品:本体・電源コード・ヘッドホン・マイク・マイクホルダー・マイクホルダーベース・譜面立て・取扱説明書・楽譜集・歌詞集・スタートガイド・ソングリスト
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