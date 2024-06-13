moon\u0026sun✳　グランディディエライト＆カイヤナイト　フリーサイズ

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▶ご購入前、コメント前にプロフをお読み頂けたら嬉しいです(＾ω＾)お得な天然石リング2点セットです✨マダガスカル産グランディディエライトの三日月モチーフリングと、カイヤナイトの太陽モチーフリングをセットにしました。淡いミルキーグリーンと、鮮やかなブルーが美しいです✨個性的で可愛いリングです(=^・^=)♡三日月モチーフリングは大ぶりです。海外製品のリング金具の為、スレや傷、歪み等があります。完全な円形ではありません。繊細なので優しく扱って下さい。発送方法はプロフに記載しています✩追跡番号付きです。素材マダガスカル産グランディディエライト約4㍉カイヤナイト約4㍉月約21×4㍉真鍮ブラスゴールドカラーフリーサイズ❉天然石の性質上、内包物、不純物、黒点、内傷、クラック、スレ、傷、欠け、形にバラつき、サイズ差、研磨材の付着があります。こだわりのある方、少しでも気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。❉ハンドメイドの為、既製品とは異なります。ズレ、歪み、サイズ差があります。市販のような強度はありません。ご理解の上、ご購入下さい。完璧を求める方はご遠慮下さい。❉出来る限り実物の色に近づくように撮影していますが、カメラの性能により色が変わって写ってしまう天然石もあります。色の差にこだわる方、神経質な方はご遠慮下さい。❉ハンドメイド作品と天然石にご理解頂ける方のみご購入をお願いします。気になる事がありましたら購入前に質問や確認をお願いします。❉無断転載禁止。#天然石 #天然石リング #ハンドメイドリング #モチーフリング #月モチーフ #太陽モチーフ#パワーストーンカラー...グリーン