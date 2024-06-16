デキャンタ　アンティーク　　　　　　カットガラス

昭和時代の年代物デキャンタです。高さ 約３１センチ底 直径約１７センチ素人採寸です。誤差はご了承下さい。内側の底が薄く白い汚れがあります。年代物の為、薄い汚れがある事をご理解頂ける方にお願いします。栓や本体には汚れや傷もなく経年経った今でも綺麗な状態だと思います。カット細工が全体にあり綺麗な細工になります。重量感もあり数種類の細工が綺麗なデキャンタになります。付属品はございません。経年自宅保管している商品です。気になる方はご遠慮くださいませ



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