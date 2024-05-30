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広松木工　リポーゾヘッドレスト
商品番号 Q23215080584
商品名

広松木工　リポーゾヘッドレスト
ブランド名 広松木工
特別価格 税込 14,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

広松木工のソファに合わせてお使いいただけるRIPOSOリポーゾヘッドレストです張地：ピエトラ色：ブラウン原価：45100円本商品は下記のソファに対応しています・リポーゾソファ・コルニーチェブロックソファ・フレックスソファ・フレックスウッドソファ前向きな購入を検討いただける方お値下げも検討しておりますのでお気軽にご相談ください。#広松木工#家具#ソファ#ソファヘッドレスト
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