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ロデチェア 1人掛け　ジャーナルスタンダードファニチャー
商品番号 Y35410959339
商品名

ロデチェア 1人掛け　ジャーナルスタンダードファニチャー
ブランド名 ジャーナルスタンダードファニチャー
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダードファニチャーのロデチェア、1人掛けです。デニム調のカバーを含みます。2016年に新品で購入したものです。※出品期間は9月末までの予定です。サイズ：(幅)70cm×(奥行き)80-116cm×(高さ)32-63cm手動リクライニング（5段階）カバー、ソファ本体共に軽微な汚れ、シミがあります。中古であることをご理解いただいたうえで、ご購入ください。ノークレームノーリターンでお願いします。喫煙なし。ペットなし。大型商品のため、当方都合で発送は土日となるため、発送まで1週間程かかる場合があります。ジャーナルスタンダードファニチャーjournalstandardfurnitureロデチェアRODEZCHAIRテイスト···インダストリアル、西海岸・マリン風カラー···ブルー主な張り地···布・ファブリック機能···ロータイプ
http://narcologia.ru/goods/pompous236123.html
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