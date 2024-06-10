ロデチェア 1人掛け　ジャーナルスタンダードファニチャー

ジャーナルスタンダードファニチャーのロデチェア、1人掛けです。デニム調のカバーを含みます。2016年に新品で購入したものです。※出品期間は9月末までの予定です。サイズ：(幅)70cm×(奥行き)80-116cm×(高さ)32-63cm手動リクライニング（5段階）カバー、ソファ本体共に軽微な汚れ、シミがあります。中古であることをご理解いただいたうえで、ご購入ください。ノークレームノーリターンでお願いします。喫煙なし。ペットなし。大型商品のため、当方都合で発送は土日となるため、発送まで1週間程かかる場合があります。ジャーナルスタンダードファニチャーjournalstandardfurnitureロデチェアRODEZCHAIRテイスト···インダストリアル、西海岸・マリン風カラー···ブルー主な張り地···布・ファブリック機能···ロータイプ



一人暮らしの方にもおすすめ！1人掛けソファ｜JOURNAL STANDARD ...



一人暮らしの方にもおすすめ！1人掛けソファ｜JOURNAL STANDARD ...



買って良かったの声多数！大人気RODEZシリーズを徹底解析｜JOURNAL ...



JOURNAL STANDARD FURNITURE RODEZ CHAIR DENIM 1P / ジャーナル ...



一人暮らしの方にもおすすめ！1人掛けソファ｜JOURNAL STANDARD ...



買って良かったの声多数！大人気RODEZシリーズを徹底解析｜JOURNAL ...



JOURNAL STANDARD FURNITURE RODEZ CHAIR Damage DENIM 1P ...



予約》《大型商品》RODEZ CHAIR NUDE 2nd 1シーター ロデチェア ...



Rodez Chair（ロデチェア）」ジャーナルスタンダード １人掛けカバー ...



journal standard Furniture】ジャーナルスタンダードファニチャー ...



RODEZ CHAIR COVER_AC07 ※カバーのみ ロデチェア カバー（ソファ ...



買って良かったの声多数！大人気RODEZシリーズを徹底解析｜JOURNAL ...



予約》RODEZ CHAIR COVER_LARC ※カバーのみ ロデカバー（ソファ ...



JOURNAL STANDARD - ジャーナルスタンダードファニチャー ロデチェア ...



予約》《大型商品》RODEZ CHAIR NUDE 2nd 1シーター ロデチェア ...