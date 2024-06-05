削除前SALE❣️アンティークスツール　鉄脚

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商品詳細
ずっしりとした鉄の脚のスツールです年代物、アンティーク品のよさをご理解いただける方にご購入お願いいたしますサビがあります。画像をご確認お願いいたします。くるくるまわりますが、上下はしません。このまま座ってもとても頑丈です少し座るまるいところがカタカタと動く感じですいまにはない雰囲気をお楽みいただけたらとおもいます高さ41センチスツールの座る部分 直径30センチ神経質なお方はご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful130651.html
http://narcologia.ru/goods/injure181867.html
http://narcologia.ru/goods/pompous617723.html
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