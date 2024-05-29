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カリモク60 Kチェア2シーター ※出品10/1まで
商品番号 D68768933740
商品名

カリモク60 Kチェア2シーター ※出品10/1まで
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 18,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60Kチェア2シータースタンダードブラック【以下公式サイトより抜粋】組み立て式で消耗パーツの交換が可能。大人2人がゆったりと座れるシートサイズながら、幅は133cmとお部屋にコンパクトに収まります。frameウッドタイプ：ラバートリー（アームトップ　ブナ）/　カラー：ウォールナットcolor　スタンダード　ブラックsizeW1330×D700×H700×SH370price税込¥87,450（本体価格¥79,500）テイスト···シンプル・ベーシックカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/reinforcement62999.html
http://narcologia.ru/goods/unusable975474.html
http://narcologia.ru/goods/perforce360165.html
カリモク60 Kチェア2シーター ※出品10/1まで
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