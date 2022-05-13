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Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
商品番号 V30776392083
商品名

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
ブランド名 パシフィックファニチャーサービス
特別価格 税込 50,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Re:CENOリセノ3人掛けソファー　folk・コーデュロイ(キャメル)・12cm脚・背\u0026座面カバー脱着式・お手入れ可能購入時　238,000円（税込）※背\u0026座面のクッションは全て新しいものに交換して発送いたします。(フェザーが出にくい改良されたクッションがリセノから2023年8月下旬に届きました)購入から2年経っておりますので中古品であることにご理解頂ける方よろしくお願いいたします。コーデュロイの畝の摩耗、背面の日焼けなど。商品詳細は写真及び以下URLでご確認下さい。【商品URL】https://www.receno.com/three/folk3br.php【お手入れURL】https://www.receno.com/pen/maintenance/u6/2022-05-13.php※替えのクッションやカバーも購入可能な商品です。コーデュロイのソファーと言えばパシフィックファニチャーやトラックファニチャーなど憧れますが、私がリセノにした1番の理由はカバー脱着式という点です。お手入れを始めアフターメンテナンスの部分が大きく優っているので、気にせず長く愛用できる商品です。truckfurniturePACIFICFURNITURESERVICEjournalstandardFurnitureACMEカリモク60北欧
http://narcologia.ru/goods/Addict409118.html
http://narcologia.ru/goods/message457327.html
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Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
3人掛けソファー folk／BR - 家具・インテリア通販 Re:CENO(リセノ)

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
Re:CENO リセノ folk 3人掛けソファー コーデュロイ オリーブ ...

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
Re:CENO product｜3人掛けソファー folk／BR オリーブ：クリンプ／5cm脚

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Re:CENO product｜3人掛けソファー folk／BR オリーブ：クリンプ／5cm脚

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
Re:CENO product｜3人掛けソファー folk／BR オリーブ：クリンプ／5cm脚

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
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Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
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Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
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3人掛けソファー folk(サンニンガケソファー フォーク)/folk[タブルーム]

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Re:CENO product｜folk ソファー専用クッションカバー オットマン用 ベージュ：リネン生地

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
folk ソファー専用クッションカバー - 家具・インテリア通販 Re:CENO ...

Re:CENO リセノ 3人掛け ソファー folk コーデュロイ
Re:CENO product｜folk ソファー専用クッションカバー オットマン用 ベージュ：リネン生地

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1人掛けソファー folk／BR - 家具・インテリア通販 Re:CENO(リセノ)

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