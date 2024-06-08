トリプルソファ Basquiat corduroy コーデュロイ 3人 グリーン ...

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※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★優しい雰囲気の『Basquiatcorduroy』3人掛けソファ。３色展開でこちらの商品はグリーンになります★商品詳細★幅(肘置きを含む)166cm×奥行(クッション含む)約77cm×高さ(クッション含む)約80cm【組立品】【商品重量】25kg【耐荷重】約500kg規格ウレタンフォーム・ポケットコイル・コーデュロイ・スチール肘置き:天然木【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりませんインテリアイエロー黄黄色グリーン緑ネイビーブルー青紺ファブリック布コーデュロイナチュラルかわいい可愛いカワイイお洒落おしゃれお洒落カッコいいかっこいい男前家具リビングチェアー椅子イスチェアーモダン北欧家具ナチュラル肘掛け付き脚付き新生活アイアンアイアンフレームアンティークアンティーク調フロアソファーリビングレトロモダン茶ソファー椅子イスソファソファー三人掛け3P3人3人掛けソファトリプルトリプルソファートリプルソファリビングソファーヴィンテージリビングモダンIKEAイケア無印フランフランニトリお探しの方にも