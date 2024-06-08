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商品詳細
カラー···ブルー特徴···完成品、座面前傾可数年前に購入しましたが、部屋の模様替え後に利用する機会が減ったため出品します。まだまだ現役で使用できます。コンセントに挿してコントロールのスイッチを入れるだけです。箱が無いため、プチプチで包んでお送りさせていただきます。NKNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse976826.html
http://narcologia.ru/goods/financier137060.html
http://narcologia.ru/goods/waveform856817.html
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