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スツール（水色）
商品番号 R73767869336
商品名

スツール（水色）
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー特徴···完成品、座面前傾可数年前に購入しましたが、部屋の模様替え後に利用する機会が減ったため出品します。まだまだ現役で使用できます。コンセントに挿してコントロールのスイッチを入れるだけです。箱が無いため、プチプチで包んでお送りさせていただきます。NKNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse976826.html
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