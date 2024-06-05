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❣️お値下げ中！小鉢、皿、器、セット、まとめて
商品番号 D80158194490
商品名

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ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離です。以前からし舞い込んでいた小鉢セットですが、、断捨離にて出品致します。小分けしても良いですので、ご相談くださいませ。サイズ、小鉢11cm×4cm　15枚小皿12cm×3cm　5枚中皿22.5cm×5cm　一枚大皿24.5cm×3cm　1枚ダ円形20cm×16cm9cm(足1cm)※カラー...ホワイト花柄、新品です。茶筒サービスです。
http://narcologia.ru/goods/stage523997.html
http://narcologia.ru/goods/influenza583393.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic283537.html
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