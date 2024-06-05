❣️お値下げ中！小鉢、皿、器、セット、まとめて

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断捨離です。以前からし舞い込んでいた小鉢セットですが、、断捨離にて出品致します。小分けしても良いですので、ご相談くださいませ。サイズ、小鉢11cm×4cm 15枚小皿12cm×3cm 5枚中皿22.5cm×5cm 一枚大皿24.5cm×3cm 1枚ダ円形20cm×16cm9cm(足1cm)※カラー...ホワイト花柄、新品です。茶筒サービスです。