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イス 可愛い 北欧風 家具 ローチェア インテリア雑貨　椅子　アンティーク
商品番号 L99377355652
商品名

イス 可愛い 北欧風 家具 ローチェア インテリア雑貨　椅子　アンティーク
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イス可愛い北欧風家具ローチェアインテリア雑貨　椅子　アンティーク高級感のある　ローチェア椅子インテリアスツールオシャレでかわいいチェアあまり使用していないので特に目立った汚れはありません肌触りのいい生地を使用していて、しっかりとした座り心地です。質問があればコメントでお願いします！テイスト···北欧風主な素材···木張り地の素材···綿・コットン
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