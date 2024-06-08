スタジオエム　マウンテンマグ　ラウンド 3色

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マウンテンマグ ラウンド3色です。新品未使用品ですが自宅保管です。釉薬のむら、焦げ感があってあじのあるマグカップです。赤荒土で作ることで、口元の焦げ感や無数に浮き出る鉄粉など表情豊かな風合いに。ハンドルが大きく、おおらかなフォルムがゆったりとしたお茶の時間を過ごせそう。約300ccと大きめの容量でたっぷり飲めるのも嬉しい。1.980円×35.940円のお品物です。スタジオエムの製品にご理解のある方宜しくお願い致します。神経質な方や細かい事が気になる方はご遠慮下さいますようお願い致します。画像を確認して頂き ご購入お願い致します。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)