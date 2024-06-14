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- 2個セット ナルミ ボーンチャイナ ペア カップ\u0026ソーサーブルー小花柄7.5cm
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商品詳細
未使用のまま大切に保管しておりました。ナルミの優しい小花柄のコーヒーカップです。四角いカップとソーサーが珍しい可愛い形のデザインです。カップの横幅7.5㎝ソーサ15㎝です。7枚目画像のように4個セットご希望の方にも購入の対応が出来ます。質問欄からお問い合わせください。専用箱はございませんが、梱包して箱に入れて発送します。他にもウェッジウッドやリチャードジノリ、ノリタケなどの商品を出品中です。#リチャードジノリ#ボンジョルノ#チェリー#プルーン#ミニトレー#ミニトレイ#ウェッジウッド#ノリタケ#ハロウィーン#クリスマス#ヘレンド#Herend#コーヒーカップ#白山陶器#青磁#たち吉
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