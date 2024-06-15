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高品質◾️ 横浜Kazama 籐ラタン製 アームチェア/ ラタンチェア
商品番号 J26107645579
商品名

高品質◾️ 横浜Kazama 籐ラタン製 アームチェア/ ラタンチェア
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,448 円
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商品詳細

高品質YokohamaKazama/風間籐ラタン製アームチェア籐家具座面のクッションは取り外し可能やや使用感はありますが大きなダメージはありません軽量ですがしっかりとした強度があります高品質な価値あるひと品座面W440mmD470mm肘掛け幅550mm座面高さ360mm背もたれ高さ780mmくらい◾️送料無料※沖縄、離島は不可#その他インテリア、雑貨出品am#その他の家具出品中amカザマリビング家具チェア椅子イス古雑貨古家具古道具古民家インテリアディスプレイ雑貨小物アンティークガーデニングブロカント葡萄木通通草蔓蘿籐ラタン蚤の市シャビーアイアンドライフラワーデミジョンボトル籠カゴかごバスケット
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