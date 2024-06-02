ヤマハ 電子キーボード 37ミニ鍵盤 PSS-E30 Remie

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商品詳細
お子様の好奇心を刺激する楽しい効果音とリアルな楽器の音を搭載。音当てクイズもできる親子で楽しめるミニキーボードHQ（HighQuality）Mini鍵盤音色数49、効果音74、クイズ2、内蔵曲30自動伴奏スタイル 28、スマートコード機能新品未使用ですが、箱に傷みがあるので未使用に近いにしています。
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