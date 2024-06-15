MAN WITH A MISSION　ギャラクシータオル

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商品詳細
2020THE10THANNIVERSARYMANWITHAMISSION『ギャラクシータオル』サイズ：W209cm×H143cm開封済み、未使用です。あまりの大きさに飾れず保管しておりました。グッズ整理のため出品します。畳んで保管しておりました。多少シワがあります。傷、汚れはありませんが神経質な方はご遠慮ください。人気グループ...MANWITHAMISSION(マンウィズ)
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