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商品詳細
耳をすませばシリーズのバロン、ルイーゼオルゴール。飾っていました。目立った傷や汚れ等はありませんが、素人扱いの為ご了承ください。動作確認済み。外箱は付きません。【梱包方法】水漏れ防止袋＋プチプチに入れ、ダンボールで発送致します。値下げ、バラ売り不可
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耳をすませば オルゴール
耳をすませば】バロン・ルイーゼ オルゴール(レア) www.krzysztofbialy.com
【耳をすませば】バロン・ルイーゼ オルゴール(レア)
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耳をすませば オルゴール
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