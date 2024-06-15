耳をすませば　オルゴール

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耳をすませばシリーズのバロン、ルイーゼオルゴール。飾っていました。目立った傷や汚れ等はありませんが、素人扱いの為ご了承ください。動作確認済み。外箱は付きません。【梱包方法】水漏れ防止袋＋プチプチに入れ、ダンボールで発送致します。値下げ、バラ売り不可