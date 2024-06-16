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電動リクライニングソファ　1人掛け
商品番号 T27599788822
商品名

電動リクライニングソファ　1人掛け
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島忠で購入したものです。状態は良い方だと思います【埼玉県さいたま市見沼区】まで取りに来れる方よろしくお願いします。カラー···ブラウン機能···電動リクライニング
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