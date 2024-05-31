【Lich Life Item Shopさま】リクライニングソファ　1人用

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購入して4,5回しか使っておりませんが、我が家には大きかった為出品させて頂きます。ほとんど未使用ですので良好な状態です。ソファと組み立て説明書1部のみの発送です。(組み立て済みでの出品です。)2023.05に63,000円ほどで購入しました。ご検討よろしくお願い致します^_^【公式説明文】↓↓ブランドFABRICATIONHAUS色グリーン材質牛革商品の寸法94Dx73Wx106.7Hcmフレームの素材木材特徴組立簡単【商品仕様】カラー:グリーンサイズ:幅73×奥行94×高さ106.5cm重量：39kg材質:牛革【高級感溢れる本革チェア】高級感があり、肌触りがよく、肌に優しいヴィーガンレザーとブレンドしたトップグレインレザーの本革素材とエルゴノミクスを加えて、長時間座ったままも疲れない、腰に優しい椅子です。【140°リクライニングソファ】思わず眠りを誘うほどの快適な寝心地で、長時間の施術でも苦になりません。背もたれは108°-140°二段階リクライニングでき、背もたれとオットマンは巧みに連働しており、後ろに倒すと、オットマンは自働的に立ち上り、ゆったり寝れる椅子です。【優れた耐久性】普段から常に身につけて摩擦しやすい合皮素材の椅子は合皮は経年劣化するもので、このソファは劣化しにくい天然素材の本革素材で長い目を見て愛用いただけます。頑丈な木製フレームとアームレスト、構造力学と組み合わせることで、耐荷重は最大113キロです。汚れもサッと拭き取ることができるので、お手入れがとっても簡単です。#ソファ #アンティーク#リクライニング