GMFK435○NBOSS / Nボス パーソナルチェア リクライニングチェア

GMFK435○NBOSS/Nボスパーソナルチェアリクライニングチェア1人掛けソファ本革北欧スタイルモダンクラシカル約11万□□商品説明□□首元からゆったりとしたデザイン。包み込まれるような感覚がワークシーンを有意義な時間へと誘います。約:実寸サイズ（mm）w820×d800×h1060×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Dランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい



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