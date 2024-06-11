1番くじ ラストワン賞 モンスターハンターライズ メル・ゼナ フィギュア

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＊5210円までお値下げしましたモンスターハンターライズサンブレイク〜狩りの新天地へ。～メル・ゼナフィギュア血氣活性状態ver.1番くじのラストワン賞になります。通常カラーのほうが欲しかったため、暗所に保管していました。※テープで止めてあり(写真7)未開封だと思うのですが、記憶が確かではありません。1度確認のため開封した可能性もありますのでその点をご了承ください。新品になりますが、自宅保管にご理解のうえご購入お願い致します。宅急便にて発送します。フィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···一番くじMONSTERHUNTERBANDAIバンダイメルゼナ