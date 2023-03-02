STAR WARS ダースモールフィギュア

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ご回覧ありがとうございます。STARWARSのダースモールのフィギュアになります。約8年前くらいに名古屋で購入しました。お菓子や物を入れるプラスティックは日焼けしております。高さ約53センチ幅約28センチこの商品はなかなか見つかりにくい為、出品数も限りなく少ないと思います。多少のお値引きはいたします。気になる事や何かありましたら、お気軽にコメントして下さい。詳しくはプロフィールをご覧ください。よろしくお願い致します。STARWARSスターウォーズダースモールDARTHMAUL