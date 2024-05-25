YOSHIKIディナーショーイブニングショーお土産ワイン、プレート、クロスバッグ

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商品詳細
いつのか忘れちゃいましたが、ディナーショーでもらって、かっこいいので持っていましたが、使う機会もないので、出品します。ワインやバッグは袋に入ってなくて、そのまま保管してましたので、経年劣化があるかもしれません。新品ですが、素人の自宅保管かつ、昔ので気づかない経年劣化などあるかもしれないので、その点はご理解のほどよろしくお願いします。断捨離中で捨てるのはもったいないので、好きな方に使って頂きたいです。
http://narcologia.ru/goods/organization329462.html
http://narcologia.ru/goods/smear780204.html
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