ミッキー陶器人形6体　まとめ売り

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東京ディズニーランド当時物です。各世代のミッキー達です。1928年…蒸気船ウィリー1936年…ミッキーの夢物語1938年…ミッキーの巨人退治1940年…ファンタジア1941年…ミッキーのつむじ風1983年…東京ディズニーランド開園まとめて出品します。#ミッキー#フィギュア#ミッキー映画#ミッキーコスプレ#ファンタジア#魔法使いの弟子