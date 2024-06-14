スワロフスキー　クリスタル　置物

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商品詳細
ドイツ駐在時代に購入しました。断捨離の一環で出品します。約2.5cmの大きさです。細工が細かい作りだと思います。箱はありません
http://narcologia.ru/goods/displease307831.html
http://narcologia.ru/goods/choice278585.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador2506.html
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