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スワロフスキー　クリスタル　置物
商品番号 X48660390379
商品名

スワロフスキー　クリスタル　置物
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツ駐在時代に購入しました。断捨離の一環で出品します。約2.5cmの大きさです。細工が細かい作りだと思います。箱はありません
http://narcologia.ru/goods/displease307831.html
http://narcologia.ru/goods/choice278585.html
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