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- ☆美品☆【新品未使用】カシウエア ブランケット
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商品詳細
BRAND：カシウエアKASHWERE品番：THCHDSK010001素材：ポリエステルサイズ：縦135x横183cmギフトする予定でしたが使用しないので出品します。こちら未開封 リボンも解いていませんので百貨店での購入そのままです。
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