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新品　ノリタケ 乃りたけ 茶器 華麗句 ハナレイク　金彩　急須　湯呑
商品番号 D99613397562
商品名

新品　ノリタケ 乃りたけ 茶器 華麗句 ハナレイク　金彩　急須　湯呑
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値引き昭和レトロ　アンティーク新品ノリタケ乃りたけハナレイク華麗句茶器セット金彩　急須(茶漉し付)湯呑　和食器和のノリタケ爽やかな水色の柔らかい色合、黄色、ピンク、緑などなパステル色に金彩ラインが上品で落ち着いたデザインです。急須×1湯呑み×5サイズ(約)湯呑み　口径7.2高さ6急須　　口径5.8長さ15高さ10ツマミまで★乃リタケ　大和の花シリーズ茶器揃え　急須/湯呑出品しています1930年頃に日本国内向けに作られていた、「ノリタケの和食器」現在和食器は作られておらず「乃りたけ」は廃盤品の希少なお品新品未使用ですが自宅保存品箱は若干汚れがあります　梱包材とご理解下さい#ノリタケ#則武　#乃りたけ#乃りたけ華麗句　#ハナレイク#和食ノリタケ#昭和レトロ　#アンティークショップ内オールドノリタケ　ノリタケアイボリーチャイナアフロディーテ　ヴィラヘブン、クラフトーン、LANDON411プレート、スタジオコレクション　BLAKESLEY7554プレート、RC絵皿、M刻印プレート、大正時代やじろべえ刻印プレートナルミ　ニッコーダブルフィニックス　ミカサ　日本陶器等昭和レトロ食器出品中です。
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