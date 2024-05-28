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新品　ムーミン　ヤマカ　6枚　　お皿セット　レトロ
商品番号 H54090839878
商品名

新品　ムーミン　ヤマカ　6枚　　お皿セット　レトロ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵柄が素敵なMOOMINパーティー皿お皿大1枚　中皿5枚ヤマカ陶器新品　未使用直径　26センチと16.5センチのお皿少し窪みがあり使いやすいですレトロな廃盤品今はあまり出てないお品になります。箱に少し焼け、テープ跡が有ります送料込みの価格です自宅保管気にされない方よろしくお願い致します。管理番号　0-007-0
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