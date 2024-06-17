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- 【引取限定】 アンティーク 車輪
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商品詳細
アンティーク車輪セットになります。こちらの商品は【引取限定】となります。当方軽トラックがありますので近場の方は無料で配送致します。-サイズ-直径:約95cm幅:約7.5cm重量:不明 (外周が鉄の為、重いです)バラ売り可能です。１つ28000円になります。ご購入前にコメントお願いします。こちらの商品は手元に無い為、ご質問等のお返事に時間がかかる場合があります。アンティーク車輪ガーデンガーデニング
http://narcologia.ru/goods/enquire468489.html
http://narcologia.ru/goods/response159742.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis839244.html
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