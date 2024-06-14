フラワーアゲート　スフィア 高品質☆美結晶☆桜瑪瑙

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Green Flower Agate Sphere ✧ グリーンフラワーアゲート (桜瑪瑙 ...

【サイズ】直径約55.8㎜※丸玉のみの商品ページです台座追加の場合はお問い合わせ下さい優しい雰囲気の可愛らしいスフィアです天然石由来の石目もございます■桜瑪瑙瑪瑙の中の内包物が桜の花びらのように見えることから、桜瑪瑙(チェリーブロッサムアゲート)と呼ばれています。桜瑪瑙は、運気の流れを良くする意味と効果があると云われています。暗い過去から、明るい未来へ導く御守りであり、また魔除けの効果もあるそうです。また、疲れた心を癒す効果があり、優れたヒーリングエネルギーを宿すパワーストーンです。⚠️天然物ですので多少のキズ、凹み、クラック、内包物などございます、ご理解の上ご購入くださいませ。⚠️ひとつひとつを丁寧に梱包することを心がけていますが、輸送中どうしても欠けが出てしまうことも考えられます。予めご了承くださいませ。☆天然素材の為、傷やカケなどがございます。事前に画像でご確認頂くか、ご質問下さい。#瑪瑙#ヒーリング #浄化#ストーン#女子 #玄関#天然石 #癒し #インテリア #おしゃれ #飾り #風水 #玉 #運気UP#水晶クラスター#クリスタル#原石#パワーストーン