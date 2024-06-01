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【箱・証明書付き】バニキンズ　Father うさぎ　フィギュリン　英国雑貨
商品番号 P38045710798
商品名

【箱・証明書付き】バニキンズ　Father うさぎ　フィギュリン　英国雑貨
ブランド名 ロイヤルドルトン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルドルトンのファーザーバニキンズ。箱、商品保証書付きです。⚫︎高さ約10センチ✖️幅約5センチ⚫︎メイドインイングランド目立った汚れや傷はございませんが、底に擦れがございます。写真にてご確認宜しくお願い致します。素材···陶器・磁器#ヴィンテージ#英国#アンティーク#蚤の市#イギリス#ピーターラビット#フィギュリン#フィギュア
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1996-1999年 ロイヤルドルトン バニキンズ 「家族旅行」フィギュリン4個-

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