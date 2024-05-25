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京焼　清水焼　お椀　1個
商品番号 D75958910419
商品名

京焼　清水焼　お椀　1個
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,668 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手描きの清水焼　1個です。とても薄くて軽く、手描きの素晴らしさ、感動をいただけるお椀です。お店でお食事をいただいてるかのような時間をいただけます。どんなお料理も素敵に見えます。サイズ　11＊7㎝蓋　9.6＊3.7㎝丁寧に梱包して発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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