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- 京焼 清水焼 お椀 1個
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商品詳細
手描きの清水焼 1個です。とても薄くて軽く、手描きの素晴らしさ、感動をいただけるお椀です。お店でお食事をいただいてるかのような時間をいただけます。どんなお料理も素敵に見えます。サイズ 11＊7㎝蓋 9.6＊3.7㎝丁寧に梱包して発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/calling529250.html
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