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新品リサラーソン　ブルテリア
商品番号 U65203784983
商品名

新品リサラーソン　ブルテリア
ブランド名 リサラーソン
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、メイドインスウェーデン産です！とってもオシャレでモードな雰囲気でお部屋の雰囲気も一気に変わります！リサラーソンらしい可愛らしい艶感、フォルムが素敵です。丁寧に梱包し発送予定ですのでお値下げ不可でお願い致します。アイテムKennelBullterrierケンネルブルテリアサイズW18xH13xD5cm※サイズは目安であり個体差があります。他にも多数リサラーソン出品中！同包割引致します。その場合はコメントください。リサラーソン　ミア　ブルドッグ　ライオンカラー···ホワイト系高さ···～19.9cmテイスト···北欧素材···陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/Lincoln271402.html
http://narcologia.ru/goods/approximate65920.html
http://narcologia.ru/goods/kindness308305.html
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