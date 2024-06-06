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玉持ちの龍は縁起の良いものと言われています。この玉は如意宝珠と呼ばれていて、サンスクリット語ではどんな願いをもかなえる珠を意味するようです。病を治したり、災いを避けたりすることができ、ありとあらゆる願いが叶う神聖な玉だと言われています。宝珠を取りに天に昇り、降りてきた龍。この縁起の良い龍を出品致します。わざと磨き上げずアンティーク風な仕上げにしています。店頭価格より5千円ほどお安くしております。SIZE 体長26cm 高さ14cm