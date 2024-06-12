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シェル オーナメント
商品番号 Q79259853141
商品名

シェル オーナメント
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクラメとフェザーとシェルを使った大変珍しいオーナメントになります。またはパプアネックレスともいいます。こちらは海外の職人さんがひとつひとつ手作業で作られたものです。写真を撮るためにクローゼットから引っ張り出してきましたがインテリアの趣味がかわった為に今は使用しておりません。。マクラメが変色している箇所はボンドによるものと思われます。海外商品及び中古となりますので神経質な方は購入をご遠慮ください。#リゾートインテリア#ビーチインテリア#海外インテリア#貝殻商品#オーナメント#パプアネックレス
http://narcologia.ru/goods/assessor150603.html
http://narcologia.ru/goods/plaque740107.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect79270.html
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