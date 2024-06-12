シェル オーナメント *

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商品詳細
マクラメとフェザーとシェルを使った大変珍しいオーナメントになります。またはパプアネックレスともいいます。こちらは海外の職人さんがひとつひとつ手作業で作られたものです。写真を撮るためにクローゼットから引っ張り出してきましたがインテリアの趣味がかわった為に今は使用しておりません。。マクラメが変色している箇所はボンドによるものと思われます。海外商品及び中古となりますので神経質な方は購入をご遠慮ください。#リゾートインテリア#ビーチインテリア#海外インテリア#貝殻商品#オーナメント#パプアネックレス
http://narcologia.ru/goods/assessor150603.html
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