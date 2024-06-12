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ヴィンテージ　カナダ　トーテムポール　フォークアート　ウッドクラフト　オブジェ
商品番号 J37989317250
商品名

ヴィンテージ　カナダ　トーテムポール　フォークアート　ウッドクラフト　オブジェ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

92年製、ネイティブカナディアン（ハイダ族/ファーストネーション）による木彫りのトーテムポール。彫りが深く、丁寧な仕事が見て取れるウッドカーヴィング。サンダーバードをモチーフとした高さ３７ｃｍの大きさで迫力のある作品です。目立った大きな傷のないコンディション。作家サインあり（DJLeBLANC/ダレル・ルブラン）サイズ：Ｗ１１５×Ｄ１８０×Ｈ３７０ｍｍ※必ず自己紹介を参照下さい。作家物先住民族伝統工芸品民芸　民藝木彫り置物木製品スーベニアフォークアートウッドカーヴィングウッドクラフトインディアントライバルアート
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