ヴィンテージ　カナダ　トーテムポール　フォークアート　ウッドクラフト　オブジェ

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商品詳細
92年製、ネイティブカナディアン（ハイダ族/ファーストネーション）による木彫りのトーテムポール。彫りが深く、丁寧な仕事が見て取れるウッドカーヴィング。サンダーバードをモチーフとした高さ３７ｃｍの大きさで迫力のある作品です。目立った大きな傷のないコンディション。作家サインあり（DJLeBLANC/ダレル・ルブラン）サイズ：Ｗ１１５×Ｄ１８０×Ｈ３７０ｍｍ※必ず自己紹介を参照下さい。作家物先住民族伝統工芸品民芸 民藝木彫り置物木製品スーベニアフォークアートウッドカーヴィングウッドクラフトインディアントライバルアート
http://narcologia.ru/goods/freezer833498.html
http://narcologia.ru/goods/competitive500081.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle113025.html
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ヴィンテージ カナダ トーテムポール 木彫り フォークアート オブジェ ...
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②ヴィンテージ カナダ フォークアート ウッドクラフト ウォール ...
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manana online store/Vintage、Used カナダ ハイダ族のトーテムポール ...
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